Incidente al Villaggio Mosè, Citroen C3 finisce su un Fiat Panda in sosta: ferito sessantenne

Perde il controllo della Citroen C3 e finisce, lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè, contro una Fiat Panda che era ferma in sosta. Ha 60 anni l'aragonese che è rimasto ferito ed è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'uomo, stando agli accertamenti dei medici, non è in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato la notte scorsa. Sul posto, raccolto l'Sos arrivato al numero unico d'emergenza, si sono precipitati i carabinieri della sezione Radiomobile che, dopo aver facilitato i soccorsi, si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. All'interno dell'abitacolo della Fiat Panda, al momento dell'impatto, per fortuna, non c'era nessuno.

