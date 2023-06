Incidente: scontro fra auto in contrada Esa Chimento, 5 finiscono in ospedale

Tre favaresi e una coppia di tedeschi in vacanza nell'Agrigentino sono rimasti feriti a causa di un incidente stradale verificatosi in contrada Esa-Chimento.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia municipale di Agrigento, sono state una Audi, con a bordo i favaresi, e una Lancia Y presa a noleggio dai turisti.

I cinque feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove i medici hanno subito disposto i necessari accertamenti sanitari. Nessuno dei feriti, per loro fortuna, è risultato essere in gravi condizioni.