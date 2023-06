Incidente in contrada San Benedetto: due i feriti, una donna trasferita a Caltanissetta

Una donna, rimasta seriamente ferita, è stata trasferita all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Ferite lievi, si parla di abrasioni e contusioni ad una mano, invece per un uomo. E' questo il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato in contrada San Benedetto, tra Agrigento e Favara.

A scontrarsi, per cause ancora non chiare, sono state una Fiat Punto e una Mercedes. L'impatto è stato violento e, almeno all'inizio, s'è temuto anche il peggio.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitate due ambulanze del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri.

La donna pare che abbia riportato la frattura del femore.