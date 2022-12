L'incidente stradale di Favara: la Fiat Seicento si è ribaltata, 19enne in prognosi riservata

Un diciannovenne è stato trasferito, in elisoccorso, all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo. E’ in prognosi riservata sulla vita. Il ventitreenne, suo concittadino, che era alla guida della Fiat Seicento è stato invece ricoverato – e non dovrebbe essere in pericolo – al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. E’ questo il bilancio del bruttissimo incidente stradale che si è registrato, nella notte fra domenica e ieri, in via Aldo Moro.

A scontrarsi, per cause che ieri risultavano essere ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento, sono stati un suv della Bmw e una Fiat Seicento. Il conducente della Bmw, un quarantunenne favarese, è rimasto illeso. E’ andata peggio, invece, anche perché la Fiat Seicento dopo l’impatto si è ribaltata, ai due giovani che erano, appunto, sulla piccola utilitaria.

Scattato l’allarme, sul posto sono accorse, immediatamente, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale e i militari dell’Arma.

Il ventitreenne ha riportato diversi traumi e contusioni – stando a quanto è stato refertato dai sanitari dell’ospedale della città dei Templi – ed è stato ricoverato nella struttura. Per l’altro, invece, visto il delicatissimo quadro clinico, è stato deciso il trasferimento in una struttura sanitaria meglio attrezzata: l’ospedale “Villa Sofia” di Palermo.

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento dopo aver facilitato i soccorsi dei feriti, per ore ed ore, sono rimasti al lavoro in via Aldo Moro. I militari si sono occupati dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e stabilire, naturalmente, le responsabilità assicurative.