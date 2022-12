L'inchiesta

Diciannovenne in prognosi riservata dopo incidente: il conducente dell'altra auto indagato per lesioni e guida in stato di ebbrezza

L'impatto fra la Fiat 600 su cui viaggiava il ferito e la Bmw è avvenuto in via Aldo Moro, a Favara, fra domenica e lunedì: pure il guidatore dell'utilitaria è finito in ospedale