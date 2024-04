Incidente sulla strada statale 640, tamponamento fra due auto: traffico in tilt

Incidente stradale nella statale 640 all'altezza del bivio di contrada Mosella: due auto, che procedevano entrambe in direzione della rotatoria Giunone, si sono scontrate.

Nell'impatto gli occupanti dei due mezzi non hanno riportato conseguenze ma la circolazione è andata in tilt per almeno un'ora perché le autovetture intralciavano la circolazione degli altri mezzi.

Sul posto, per la viabilità e i rilievi, è intervenuta la guardia di finanza.