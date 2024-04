Incidente a Porto Empedocle: scontro fra 2 auto e un camion, un uomo in gravi condizioni

Cosa abbia innescato l'incidente stradale non è chiaro. Non può esserlo al momento. Lungo la strada statale 115, all'altezza del bar Plano di Porto Empedocle, sta arrivando la polizia Stradale di Sciacca che dovrà occuparsi dei rilievi per ricostruire la dinamica e attribuire responsabilità. Tre - due auto e un camion - i mezzi coinvolti. Le due autovetture, la Renault Clio e la Renault Twingo, dopo l'impatto sono finite sul terrapieno attiguo alla statale. A restare ferito, in maniera grave, è stato l'automobilista che era alla guida della prima macchina. Dovrebbe trattarsi di un canicattinese di 43 anni. L'uomo è stato già soccorso e con un'autoambulanza del 118 è stato trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio. Il suo quadro clinico, al momento, sembrerebbe essere delicato. Ma spetterà ai medici stabilire le condizioni. La donna, una 57enne di Aragona, che era alla guida della Twingo è rimasta invece illesa, sotto choc, ma illesa.

Scattato l'allarme, lungo la statale che taglia in due Porto Empedocle, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno liberato l'automobilista che era rimasto intrappolato nella Clio e messo in sicurezza tutti i mezzi coinvolti. Della viabilità si stanno invece occupando i carabinieri. Inevitabilmente la circolazione stradale sta risentendo del caos che si è determinato in quel punto, già normalmente caotico, di statale.