Incidente in contrada Mosella: scontro fra camion e auto, due persone in ospedale

Ancora un incidente stradale in contrada Mosella. A sbattere, per cause non chiare, sono state un'autovettura e un camion il cui conducente, grazie ai pronti riflessi, è riuscito ad evitare un impatto frontale.

Sul posto, scattato l'allarme, sono accorse due ambulanze del 118 che hanno ferito i due feriti al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio": nessuno dei due è ferito in maniera grave. Della viabilità, così come della ricostruzione della dinamica dell'impatto, si stanno occupando i carabinieri.