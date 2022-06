Incidente sulla statale 640: si scontrano un camion e due auto, tre i feriti

Le cause di quello che ha rischiato di essere un disastro non sono chiare. E' certo però, invece, che lungo la strada statale 640: la Agrigento-Caltanissetta, poco prima del bivio Mosella, si è registrato un terribile incidente stradale. A scontrarsi sono stati: un camion, una Fiat Punto e un Fiat Doblò. Tre i feriti, due dei quali erano rimasti incastrati fra le lamiere contorte dei mezzi. A soccorrerli, intervenendo praticamente per caso, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

I pompieri, correndo, si stavano recando a Favara dove è in corso un vasto incendio di sterpaglie alle spalle del cimitero. Fuoco che minaccia anche le case vicine. Lungo la statale, i pompieri hanno però trovato i tre mezzi coinvolti nell'incidente verificatosi pochissimi minuti prima. Subito, i vigili del fuoco si sono prodigati a far scattare l'allarme - richiedendo l'intervento di più ambulanze del 118 - e hanno liberato le due persone che erano rimaste incastrate fra le lamiere accartocciate.

La statale 640 è stata, in via precauzionale, sbarrata su entrambi i sensi di marcia. Dalla rotonda Giunone al bivio Mosella, al momento, risulta essere off-limits. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

I feriti - in tutto tre persone - sono stati portati, con le ambulanze, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Non si conoscono, non al momento, le loro condizioni cliniche. Sul posto, per occuparsi dei rilievi tecnici di rito che serviranno a ricostruire la dinamica dell'impatto, stanno lavorando i poliziotti della Stradale di Agrigento che sono coordinati dal vice questore Andrea Morreale.