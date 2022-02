Quattro incidenti stradali in poche ore, cinque i feriti finiti in ospedale

Quattro incidenti stradali e cinque persone finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sono state ore infernali, per i soccorritori, quelle di ieri e della sera precedente. Domenica sera, due minorenni sono rimasti feriti dopo che la loro mini-auto s’è schiantata contro il guard-rail del viadotto Garibaldi, all’inizio della statale 189. Entrambi, in ambulanza, sono stati portati in ospedale e dei rilievi si sono occupati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile.

Ieri mattina, in viale Sicilia, a Fontanelle, si è registrato invece lo scontro fra un camion che stava uscendo da un esercizio commerciale e una Fiat Panda che sopraggiungeva. A restare ferito, ma non in maniera grave, è stato l’agrigentino che era alla guida dell’utilitaria. In questo caso sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. Gli stessi che sono poi accorsi a Porta Aurea dove a sbattere sono state una Audi, guidata da una quarantunenne, e una Citroen con al volante una ventenne. A rimanere ferita è stata la passeggera dell’Audi: una quarantanovenne. Infine, lungo la statale 118, all’altezza di contrada Borsellino, sempre ieri, s’è registrato un incidente fra tre mezzi.