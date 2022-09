Ancora un incidente stradale sulla Statale 115: auto si ribalta, due i feriti

Incidente autonomo intorno alle 16 sulla Strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula". Intorno al chilometro 120, in territorio di Sciacca, un'autovettura - per motivi in fase di accertamento - si è ribaltata portando al ferimento dei due occupanti. Uno dei due, una donna, è in codice rosso. Migliori le condizioni del conducente.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione, insieme alle forze dell'ordine e i mezzi di soccorso.