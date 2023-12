Scappa dopo essere finito con l'auto contro la veranda di un locale, ma poi si pente e si presenta ai carabinieri

Perde il controllo della Fiat Stilo che stava guidando e piomba, come un razzo, contro la veranda di un locale di viale Mediterraneo a Porto Empedocle. Si rende conto, inevitabilmente, dei danni provocati, reinserisce la marcia e si allontana, forse a gran velocità, dal posto.

Poco dopo, probabilmente rendendosi conto che se identificato sarebbe finito nei guai, si presenta alla stazione dei carabinieri di Villaseta. Citofona, si fa aprire e racconta quanto aveva combinato. I militari dell'Arma, accertato che il quarantottenne era anche leggermente ferito hanno fatto intervenire un'autoambulanza del 118 che lo ha trasferito per gli accertamenti sanitari e le cure del caso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Protagonista dell'incidente stradale, con danneggiamento degli esterni di un locale empedoclino, un quarantottenne romano in vacanza, in questi giorni, nell'Agrigentino. La posizione dell'uomo è attualmente al vaglio, ma è importante, anzi importantissimo, il dettaglio che s'è presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Villaseta assumendosi le proprie responsabilità.