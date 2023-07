Incidente a Santo Stedano Quisquina: bimbo travolto da auto, l'elisoccorso lo trasferisce al "Civico" di Palermo

Bimbo di sei anni investito, lungo via Reina: vicino la chiesa Madre e la villa comunale, a Santo Stefano Quisquina. Il piccolo è stato già soccorso e con l'elicottero del 118 viene, al momento, trasferito all'ospedale Civico di Palermo. Ha un brutto trauma cranico.

Il piccino pare che stesse giocando lungo via Reina, nei pressi di un'attività commerciale. All'improvviso, l'incidente stradale. A travolgerlo, pare che non abbia neanche avuto il tempo di frenare, un sessantanovenne di Santo Stefano Quisquina, un impiegato regionale in pensione. L'uomo che era alla guida di una Lancia, terrorizzato, s'è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi.

Il piccolo è stato portato dapprima in clinica e poi, visto che avrebbe iniziato a rimettere, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118 che s'è levato in volo da Caltanissetta e sta trasferendo il piccino, che ha un trauma cranico, all'ospedale Civico di Palermo.

In apprensione, in questi minuti, l'intera piccola comunità di Santo Stefano Quisquina dove tutti si conoscono più o meno bene.

Sul posto dell'incidente stradale, per ricostruire la dinamica, i carabinieri della stazione cittadina.