Incidente in via Cavaleri Magazzeni: scontro fra moto e auto, ex assessore comunale in ospedale

Il quarantanovenne, ex amministratore, che era in sella alla sua motocicletta, ha riportato traumi sparsi in tutto il corpo, ferite ed escoriazioni agli arti inferiori

Scontro fra auto e moto lungo via Cavaleri Magazzeni a San Leone. A rimanere ferito è stato un ex assessore comunale di Agrigento, R. C. di 49 anni, che ha riportato traumi sparsi, ferite ed escoriazioni agli arti inferiori. A soccorrerlo è stata un'autoambulanza del Gise 118 che ha immediatamente trasferito l'ex amministratore di Agrigento al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Il giovane non dovrebbe essere, per sua fortuna, in pericolo di vita.

A scontrarsi sono state un'autovettura e la moto sulla quale viaggiava l'ex assessore comunale. A quanto pare, il quarantanovenne era appena uscito da una palestra e immettendosi su via Cavaleri Magazzeni è rimasto, suo malgrado, protagonista dell'incidente stradale. Della viabilità, così come dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'ennesimo sinistro stradale, si è occupata la polizia.

Quanto è avvenuto in serata è il quarto incidente stradale che si registra in provincia. Due si sono verificati a Porto Empedocle, dove un 46enne è rimasto ferito in maniera grave. E un altro si era verificato, sempre sulla statale 115, all'altezza del bivio di Naro.