Auto contro palo della Telecom e scontro fra moto e auto: due incidenti in poche ore

Auto piomba contro un palo della linea telefonica che stramazza al suolo e una moto di grossa cilindrata sbatte, per cause ancora non chiare, contro un’autovettura. Due gli incidenti stradali che si sono registrati ad Agrigento.

In via Salvatore Campo, tra il viale Delle Dune di San Leone, e il viale Cannatello, un’autovettura s’è schiantata contro un palo della linea telefonica ed è scappata. Il palo, precipitando, ha sfondato la recinzione di un villino. Nessuno, per fortuna, s’è fatto male, ma il rischio è stato grosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, che si sono occupati di mettere tutto in sicurezza, e i tecnici della società telefonica. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso la strada al traffico e hanno avviato le ricerche dell’automobilista desaparecidos.

E’ rimasto ferito, invece, il motociclista quarantunenne, di Agrigento, che – all’ingresso di Monserrato – ha sbattuto, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale – con una Peugeot guidata da un ventiduenne. Dopo l'impatto, il motociclista è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, andando a sbattere contro l’asfalto. Ad accorrere sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato la sala operativa del 118. E dopo pochi minuti, all’ingresso di Monserrato, è giunta un’autoambulanza che ha trasferito il ferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il quarantenne non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. I vigili urbani si sono occupati dei rilievi tecnici di rito che serviranno per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare le responsabilità assicurative.