Incidente a San Leone: auto piomba su utilitaria posteggiata

Perde il controllo dell’auto e finisce, inclinandosi pericolosamente, contro un’altra macchina che era stata lasciata posteggiata in via Nettuno, nel rione balneare di San Leone. E’ accaduto tutto durante la notte fra martedì e ieri. Nessuno è, per fortuna, rimasto ferito, ma sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento. I primi hanno rimesso su strada, e lo hanno fatto in maniera fulminea, l’utilitaria. L’intervento è durato poco meno di mezz’ora.

I carabinieri del Norm si sono occupati invece dei rilievi di rito per ricostruire, con precisione, la dinamica dell’incidente stradale. E’ stato anche, è la prassi ad imporlo, controllato l’automobilista che ha perso il controllo della macchina. Ieri non risultava essere finito nei guai. Appena poche ore prima, ma da tutt’altra parte della città: in via Pietro Nenni, il conducente di una Lancia Y ha perso il controllo del mezzo che è finito contro due macchine posteggiate sul ciglio della strada. In quel caso, l’uomo è risultato essere ubriaco ed è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura.