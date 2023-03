Incidente in contrada San Benedetto: auto contro palo dell'illuminazione, 37enne in ospedale

Perde il controllo dell'auto, una Citroen C3, e si schianta contro un palo della pubblica illuminazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della sezione Volanti, nella notte fra giovedì e ieri, in contrada San Benedetto. Il conducente dell'utilitaria, un trentasettenne di Agrigento, è stato invece trasferito, con ambulanza del 118, al pronto soccorso del vicino ospedale "San Giovanni di Dio". Non è, per sua fortuna, in gravi condizioni.

Non è chiaro, non risultava esserlo ieri, se il trentasettenne era o meno ubriaco. Lo stabiliranno gli esami del sangue ai quali, come da routine, è stato già sottoposto. In contrada San Benedetto sono intervenuti anche tecnici ed operai dell'azienda che cura la pubblica illuminazione. Il palo, quasi abbattuto, è stato infatti messo in sicurezza.