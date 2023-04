Incidenti, scontro fra tre auto alla rotatoria Giunone: 3 feriti e traffico in tilt

Un incidente stradale che ha coinvolto tre auto, avvenuto nella tarda mattinata nella strada statale 640, nei pressi della rotatoria Giunone, ha provocato tre feriti e rallentato a lungo il traffico.

I feriti sono stati soccorsi con le ambulanze e trasportati in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non destano preoccupazione. Ad occuparsi dei rilievi e della viabilità sono stati carabinieri e polizia.