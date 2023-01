Incidente stradale dovuto a improvviso malore: Ribera dà l'addio a Bordonaro

Alle 15,30, in chiesa Madre, Ribera darà l'addio al quarantacinquenne Gaetano Bordonaro, morto all'ospedale "Villa Sofia" di Palermo dopo un incidente stradale verificatosi verificatosi alle 6,20 di mercoledì scorso.

L'incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si è verificato, in piazza Zmenhof, a causa di un improvviso malore di Bordonaro che era alla guida della sua Nissan X-Trail. L'auto è finita contro il muro perimetrale di un’abitazione e poi, di rimbalzo, su due autovetture parcheggiate lungo la via. Il riberese, subito soccorso, è stato stato trasferito, in ambulanza, al reparto di Neurorianimazione dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dove è, appunto, purtroppo, avvenuto il decesso.