Incidente in via Panoramica: si ribalta con la carrozzina elettrica, in ospedale un disabile

Avrebbe perso il controllo della carrozzina elettrica che s’è ribaltata e l’ha leggermente schiacciato. Un disabile sessantenne agrigentino è stato, suo malgrado, protagonista di un brutto incidente stradale lungo la via Panoramica dei Templi a circa 100 metri dall’ingresso per il tempio di Giunone. A soccorrere l’uomo sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito allertato il 118. Un’autoambulanza ha caricato il disabile e l’ha, senza perdere neanche un secondo, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici, dopo tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, gli hanno diagnosticato un trauma cranico e ferite varie. Il sessantenne non è in pericolo di vita, ma se l’è vista brutta.

L’incidente, a quanto pare, non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Ma ieri non veniva escluso che qualcosa o qualcuno potesse anche avergli tagliato la strada, così come non veniva escluso che l’uomo potesse aver avuto un improvviso malore. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, dopo aver facilitato i soccorsi, gli agenti della polizia municipale.