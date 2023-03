Incidente sulla provinciale Racalmuto-Grotte, feriti coppia di fidanzati e un 40enne

S'è temuto il peggio. E in tanti, anzi tantissimi, fra Racalmuto e Grotte, si sono preoccupati vedendo quell'autovettura ribaltata. Tre i feriti - una coppia di fidanzati e un trentenne - dell'incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 15 che collega Grotte con Racalmuto, all'altezza di una nota attività artigianale.

A sbattere, per cause ancora non chiare, sono state una Seat Leon, sulla quale si trovavano i fidanzati, e la Fiat Grande Punto guidata dal trentenne. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti all'ospedale "Barone Lombardo" e al "Sant'Elia" di Caltanissetta. Nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.

La strada provinciale è rimasta interdetta, fino a quando non sono stati rimossi i mezzi, per molte ore.

La Seat Leon è risultata essere guidata un ventinovenne disoccupato. A bordo anche una ventiduenne ucraina, residente a Marianopoli nel Nisseno. La coppia è stata portata all'ospedale di Canicattì. Al "Sant'Elia" di Caltanissetta è invece finito il conducente della Fiat Grande Punto: il racalmutese di 30 anni.

