Furgone taglia la strada e motoape si ribalta: due anziani in ospedale dopo l'incidente

Furgone taglia la strada ad una motoape che si ribalta. S'è temuto il peggio, stamattina, in via Ferdinando Martini a Racalmuto dove sono accorsi i carabinieri della stazione cittadina e un'autoambulanza del 118. I due anziani sono stati subito liberati dall'abitacolo della motoape e trasferiti d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì.

I racalmutesi che hanno assistito all'incidente stradale o che sono arrivati immediatamente dopo - già traumatizzati dopo la tragedia che è capitata al fisioterapista 47enne -, si sono preoccupati, e non poco, della donna che assieme al marito era sul mezzo. La donna perdeva, in maniera vistosa, sangue dalla testa.

Gli accertamenti medici sono ancora in corso, ma nonostante il brutto trauma cranico riportato, l'anziana non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Della ricostruzione della dinamica si sono occupati i carabinieri della stazione cittadina. E stando a quanto emerge, la motoape si sarebbe ribalta dopo che un furgone avrebbe all'improvviso tagliato la strada.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.