Incidente sulla statale 115 a Porto Empedocle, morto motociclista sessantenne

Un motociclista sessatenne è morto a causa di un incidente stradale verificatosi sulla statale 115, "Sud Occidentale Sicula", all'altezza del chilometro 184,000 a Porto Empedocle. L'incidente è stato autonomo, non ha coinvolto cioè altri mezzi di passaggio. Sul posto, per soccorrere l'uomo che inizialmente appariva gravemente ferito, era anche atterrato l'elicottero del 118. Ma per il sessantenne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: ha perso la vita.

Sulla statale 115, in territorio di Porto Empedocle, stanno lavorando le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine. La statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione innesto strada statale 113 Trapani. Il traffico è deviato sulla statale 115 ter.

(In aggiornamento)