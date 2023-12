Incidente sulla statale 115: frontale fra moto e auto, due persone in gravi condizioni

Incidente lungo la statale 115, all'altezza del Villaggio Bellavista, in territorio di Porto Empedocle. A sbattere frontalmente sono state una motocicletta e un'autovettura. I due uomini che erano in sella alla moto, entrambi immigrati, sono rimasti gravemente feriti. Uno è stato portato, in ambulanza, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, mentre l'altro, con elisoccorso del 118, è stato trasferito al "Sant'Elia" di Caltanissetta. Il traffico è completamente paralizzato in entrambi i sensi di marcia.

All'altezza del Villaggio Bellavista di Porto Empedocle sono al lavoro le pattuglie dei carabinieri che si stanno occupando, dopo aver facilitato i soccorsi, dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. E quelle del commissariato "Frontiera" che si stanno invece occupando della viabilità. Sul posto sono accorse anche tre ambulanze del 118.

(in aggiornamento)