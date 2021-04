Incidente sulla 115: scontro fra 4 mezzi fra cui un camion, due feriti in ospedale

La polizia Stradale si è occupata dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'impatto

Due i feriti, portati al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, e quattro i mezzi coinvolti, fra i quali un camion. E' questo il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato ieri sera lungo la statale 115, all'altezza di contrada Ciuccafa a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia Stradale di Agrigento, sono state una Citroen C4, un camion e due Fiat Punto.

Ad essere trasferiti al pronto soccorso, con le ambulanze del 118, sono stati i conducenti di una delle Fiat Punto e della Citroen C4. Il traffico è rimasto letteralmente paralizzato, in entrambi i sensi di marcia, per ore ed ore.