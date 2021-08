Due incidenti stradali a Porto Empedocle, 46enne trasferito a Caltanissetta in elisoccorso

Due incidenti stradali, uno dei quali è assai grave (tanto che è stato necessario fare alzare in volo l'elisoccorso del 118) si sono registrati, nel giro di poco tempo, sulla statale 115: uno all'altezza di contrada Ciuccafa e l'altro all'altezza dell'ex centro commeriale "Le Rondini", subito dopo l'hotel Dei Pini, proprio all'ingresso di Porto Empedocle.

In quest'ultimo caso, a scontrarsi - in maniera violentissima - per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri delle stazioni di Realmonte e di Porto Empedocle, sono state un'autovettura, una Fiat Stilo, guidata da un trentaduenne residente a Voghera, e una moto Bmw 1000 Rx guidata da un empedoclino di 46 anni. Ferito, in maniera grave, il quarantaseienne che era in sella alla motocicletta. Scattato l'allarme, sono intervenute - all'altezza dell'incrocio con l'ex centro commerciale "Le Rondini" - due ambulanze: una del 118 di Porto Empedocle e l'altra del Gise 118. L'elisoccorso, arrivato da Caltanissetta, ha dunque caricato il trentenne motociclista rimasto gravemente ferito e lo ha trasferito al Trauma Center dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Un secondo incidente stradale si è registrato sempre sulla statale 115 che taglia in due Porto Empedocle, subito dopo Ciuccafa. Tre i mezzi coinvolti in questo caso: una motocicletta Ducati avrebbe, per cause ancora non chiare, prima tamponato un Fiat Iveco e poi ha carambolato contro una Polo Volkswagen grigia. Non ci sono stati, per fortuna, feriti.

In questo caso, sono al lavoro gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle e, in ausilio, le pattuglie del commissariato di polizia "Frontiera".

(AGGIORNATO ALLE ORE 14)