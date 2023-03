Incidente a piazzale Rosselli: perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail, ferito 57enne

Perde il controllo della sua Toyota, lungo la bretella che collega la strada statale 189 con piazzale Fratelli Rosselli, e si schianta contro il guardrail. E' accaduto nella serata di martedì. Scattato l'allarme, oltre all'ambulanza del 118, sul posto sono giunti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.

Mentre i sanitari trasferivano il ferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", i vigili urbani si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale che, per fortuna, non ha coinvolto nessun mezzo di passaggio.

Al conducente della Toyota, un cinquantasettenne, i sanitari dell'ospedale di contrada Consolida hanno diagnosticato lievi traumi.