Incidente in via Gioeni: pensionato investe 78enne, anziano in ospedale

Pensionato settantasettenne, al volante di una Opel Corsa, investe pedone di 78 anni. L’incidente stradale si è verificato, ieri mattina, nella centralissima via Gioeni. Il ferito è stato trasportato, con ambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”: non risultava essere in gravi condizioni, ma aveva riportato escoriazioni e traumi. Della ricostruzione della dinamica si sono occupati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento. Al lavoro, ma occupandosi solo della viabilità, anche gli agenti della polizia municipale.

Non è chiaro, non risultava esserlo ieri, se alla base dell’incidente stradale vi sia stata o meno una distrazione da parte dell’automobilista. Certo però che l’agrigentino pensionato si è subito fermato per prestare i necessari, indispensabili, soccorsi, richiedendo appunto l’intervento dell’ambulanza e delle forze dell’ordine. Tanta, inizialmente, l’apprensione per il pedone settantottenne che poi, però, per fortuna, non è risultato essere ferito gravemente. Per un po’, almeno fino a quando non sono stati conclusi i soccorsi del ferito, il traffico lungo via Gioeni è stato paralizzato.