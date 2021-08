Perde il controllo dell'auto e finisce nell'uliveto della Valle dei Templi, emigrato in ospedale

Il sessantaduenne, residente in Belgio, ha riportato un brutto trauma cranico ed escoriazioni varie. Non è in pericolo di vita

Perde il controllo della sua autovettura e finisce in mezzo al campo di ulivi, lungo la via Passeggiata archeologica. Un emigrato sessantaduenne è stato trasferito, con l'autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. L'uomo, residente in Belgio, ha riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni agli arti inferiori. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco hanno lavorato i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Agrigento, mentre della viabilità si è occupata una pattuglia delle Fiamme gialle.