Incidente sulla statale 115: scontro fra due auto, tre persone finiscono in ospedale

Tre immigrati sono rimasti feriti a causa di un incidente stradale fra due autovetture. Scontro - fra la Golf Volkswagen, con a bordo gli extracomunitari, e una Citroen - registratosi lungo la strada statale 115, all'altezza della rotatoria, a Palma di Montechiaro. Sul posto, acquisito l'allarme, si sono precipitate le pattuglie della polizia Stradale di Agrigento e un'autoambulanza del 118. Dopo aver facilitato i soccorsi degli extracomunitari, che sono risultati essere tutti con regolare permesso di soggiorno, i poliziotti della Stradale si sono occupati anche della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale, oltre che naturalmente della circolazione stradale che è ben presto andata in tilt.

Illeso, stando a quanto emerge in questi minuti, l'automobilista dell'altra autovettura coinvlta nell'incidente stradale.

I tre immigrati feriti sono stati tutti portati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata dove vengono sottoposti a tutti gli accertamenti medico-sanitari ritenuti di fondamentale importanza dagli operatori in servizio. Uno risulterebbe essere ferito in maniera lieve. Gli altri due non sarebbero, seppur appunto feriti, in pericolo di vita.

(Aggiornato alle ore 15,50)