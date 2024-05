Incidente sulla statale 115: scontro fra 3 auto, più feriti in ospedale

Tre mezzi coinvolti, un paio dei quali pesantemente danneggiati, e alcuni feriti, ma non gravi. Ancora un incidente stradale lungo la strada statale 115, all'altezza della rotonda di Palma di Montechiaro. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, sono state una Fiat Punto, una Fiat Panda (che pare abbia riportato i danni maggiori) e una Peugeot 107.

Un'autoambulanza del 118 è arrivata, ed ha soccorso quanti sono rimasti feriti, dall'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Il traffico, lungo la statale 115, ha subito notevoli rallentamenti.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.