Incidente: si ribaltano con l'auto, la rimettono su strada e scappano: la polizia cerca il conducente

Auto si ribalta lungo via Primo Maggio e sradica una tubatura del gas. Chi era al volante della vettura, verosimilmente un’utilitaria, assieme ad uno o forse due coetanei, senza perdersi d’animo, riescono a rigirare la macchina e a rimetterla sul strada, allontanandosi rapidamente. E’ accaduto durante la notte fra sabato e ieri a Palma di Montechiaro. Qualcuno ha, naturalmente, sentito il botto e sentendo puzza di gas ha subito allertato i vigili del fuoco. I pompieri sono, naturalmente, accorsi per mettere tutto in sicurezza ed evitare rischi per la pubblica incolumità. In via Primo Maggio è giunta anche una pattuglia delle Volanti del commissariato di polizia.

Gli agenti hanno ritrovato, e sequestrato, una porzione di un faro e una mascherina antiCovid. Sono state effettuate ricerche nell’area circostante, per provare a rintracciare una vettura incidentata e pertanto sospetta. Non è arrivato però nessun esito. Sono state effettuate verifiche anche al pronto soccorso del “San Giovanni di dio” di Agrigento e del “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Anche su questo “fronte” non è uscito nulla. Nessuno, verosimilmente, sarebbe rimasto ferito.

I poliziotti di Palma di Montechiaro, ieri, stavano verificando se gli impianti di videosorveglianza presenti nell’area erano o meno in funzione. E questo perché l’automobilista – qualora identificato e rintracciato – rischia una denuncia per danneggiamento aggravato e, a seconda quando verrà rintracciato, verrà sottoposto ai “canonici” esami per verificare il consumo di alcol o droghe.