Incidente sulla statale 115: perde il controllo dell'auto e rifiuta d'essere identificato, arrestato

Perde il controllo dell’utilitaria e rimane, suo malgrado, protagonista di un incidente lungo la statale 115. Quando i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro accorrono per prestare i necessari soccorsi e per identificare l’automobilista, il trentaduenne – che non avrebbe in grande simpatia le divise – inizia ad arrabbiarsi e dà in escandescenze. Un comportamento ripetuto che ha fatto scattare l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane non voleva infatti, e nella maniera più categorica possibile, farsi identificare. L’arresto è stato già convalidato dal giudice del tribunale di Agrigento che ha disposto, a carico dell’indagato, l’obbligo di presentazione alla pg.

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro sono accorsi, lungo la statale 115, non appena hanno avuto notizia, nei giorni scorsi, di un incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. La Fiat Punto del palmese era finita contro un muretto. Alla vista degli agenti, che avrebbero innanzitutto voluto aiutare e soccorrere, il trentaduenne si è arrabbiato. E quando i poliziotti hanno provato ad identificarlo, non soltanto s’è rifiutato, categoricamente, ma s’è ulteriormente inalberato. Ed è dunque per resistenza a pubblico ufficiale che è stato arrestato.