Incidente a Marina di Palma: auto travolge uno scooter, gemelle quindicenni in ospedale

Due sorelle gemelle quindicenni di Palma di Montechiaro sono finite al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata dopo che sono rimaste coinvolte in un brutto incidente stradale a Marina di Palma. A travolgere lo scooter Scarabeo sul quale erano in marcia le due sorelle è stata una Fiat Punto che pare fosse in fase di sorpasso.

Le quindicenni sono state scaraventate sul selciato e s'è temuto il peggio. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno trasferito le due ferite all'ospedale di Licata dove i medici hanno riscontrato ad entrambe una frattura alle gambe. Verranno dimesse fra un paio d'ore, giusto il tempo delle necessarie ingessature.

Hanno rischiato però veramente grosso le due ragazzine. I carabinieri si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.