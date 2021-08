La tragedia di Palma, lutto cittadino per l'addio a Calogero

"Il giorno del funerale di quello che è il figlio di tutti noi sarà lutto cittadino e nelle manifestazioni estive di domani e dopodomani verrà fatto un minuto di silenzio in memoria di Calogero. Non credo che la famiglia abbia una tomba e quindi il Comune si farà carico di dare un loculo per seppellire l'adolescente. Lo farà in memoria anche di tutti quei giovanissimi che perdono la vita in modo così tragico".

Lo ha detto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, in merito alla tragedia che scuote l'intera città: ieri sera, in contrada Falcone, a causa di un incidente stradale, ha perso la vita Calogero Cammalleri, 14 anni compiuti lo scorso giugno.

Intanto, la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente stradale. Il ragazzino ha perso il controllo del suo scooter ed è finito su un tondino di ferro.