"Mi deve riempire il cofano di fumo": il capo della Dia racconta le trasferte del clan

"Mi devono riempire il cofano di fumo". Fra le tante dichiarazioni attente al telefono ce n'era qualcuna poco avveduta. Come quella del trentaquattrenne Alessio Di Nolfo che, intercettato dalla Dia che indagava sul clan legato al boss Antonio Massimino, si lasciava andare ad affermazioni che non lasciano molto spazio all'immaginazione.

A rivelarlo in aula, in quello che è ormai divenuto un interrogatorio "fiume" (rallentato anche dall'emergenza Covid che non consente di proseguire le udienze al pomeriggio), è il capo sezione della Dia, Roberto Cilona, deponendo al processo scaturito dall'inchiesta antimafia "Kerkent" che ha stretto il cerchio attorno al clan del boss Massimino, tornato pienamente operativo - sostiene l'accusa - dopo avere scontato la seconda condanna per mafia rimediata nell'operazione San Calogero.

In questo troncone, davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato, con a latere Alessandro Quattrocchi e Giuseppa Zampino, sono imputati in sette. Si tratta di Pasquale Capraro, 28 anni; Angelo Cardella, 48 anni; Francesco Luparello, 46 anni; Saverio Matranga, 42 anni; Gabriele Miccichè, 29 anni; Calogero Trupia, 34 anni e Angelo Iacono Quarantino, 28 anni.

Cilona, rispondendo alle domande del pm della Dda Alessia Sinatra, ha continuato la ricostruzione delle trasferte palermitane, scandagliate con intercettazioni, pedinamenti e appostamenti che partivano quasi sempre dallo stesso posto: l'autolavaggio di Giuseppe Messina, fra Villaseta e Monserrato, vero e proprio quartier generale - almeno secondo quanto ipotizza l'accusa - del clan Massimino.

"Francesco Vetrano e Alessio Di Nolfo - ha raccontato il capo della Dia - vanno a Palermo per incontrare Domenico La Vardera (uno dei presunti punti di riferimento di quel "canale" dello spaccio) e parlano di scarpe da recuperare. In effetti La Vardera era un commerciante ambulante di calzature ma era inverosimile, in quel contesto, che stessero parlando proprio di scarpe e che fossero andati a Palermo per quello".

Nel ripercorrere le numerose intercettazioni e l'attività di pedinamento nei confronti degli indagati, Cilona - all'udienza precedente - aveva svelato un contrasto fra Massimino e Di Nolfo (imputati in un altro troncone del processo) per una questione legata a presunti ammanchi nello smercio degli stupefacenti. Il boss, per questo, avrebbe commissionato un doppio incendio ai suoi danni. Agli atti dell'inchiesta c'è anche una foto, che ritrae il capomafia, con un cacciavite in mano puntato contro Di Nolfo mentre lo tiene per un braccio e lo minaccia. La scena è stata filmata nel negozio di bevande gestito dal boss.