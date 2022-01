Venne travolto da un'autovettura mentre lavorava: denunciata l'automobilista, trasferito l'operaio ferito

E' stata denunciata, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per lesioni personali la donna che, alla guida di una Renault Clio, nei giorni scorsi, ha travolto un operaio quarantenne che era al lavoro in un cantiere nei pressi della galleria del Caos. A formalizzare la denuncia sono stati i poliziotti della Stradale che, dopo un primo intervento dei colleghi delle Volanti della Questura e del commissariato "Frontiera", si stanno occupando dell'inchiesta.

L'operaio, residente nella provincia di Palermo, è stato intanto trasferito dall'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento a quello di Partinico. E' ancora in gravi condizioni, ma non è più - stando a quanto è stato ufficializzato - in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato martedì scorso. L'operaio quarantenne era impegnato, infatti, in un cantiere nei pressi della galleria del Caos, tra Agrigento e Porto Empedocle. Lungo la statale si stava occupando, per conto di una ditta, di interventi di manutenzione, pulizia e sostituzione della segnaletica stradale. All'improvviso è stato investito dall'utilitaria guidata dall'agrigentina. Al "San Giovanni di Dio", l'uomo era stato ricoverato in prognosi riservato sulla vita. Poi, per sua fortuna, è leggermente migliorato ed è stato appunto trasferito.