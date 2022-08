Incidente vicino la diga di Naro: perde il controllo dell'auto e fa un frontale, tre feriti in ospedale

Tre persone, fra cui una donna di 60 anni e due giovani di 18 e 20 anni, sono finite in ospedale, al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dopo un incidente frontale verificatosi lungo la statale 576, nei pressi della diga di Naro. A scontrarsi sono state la Citroen C3 guidata dalla sessantenne. La donna, stando a quanto è stato accertato e ricostruito dai carabinieri che sono intervenuti sul posto, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria a causa di un improvviso malore. La Citroen C3, invadendo l’opposto senso di marcia, si è dunque scontrata, appunto frontalmente, contro la Seat Ibiza sulla quale c’erano i due giovanissimi. Un impatto violento.

Sul posto, scattato l’allarme – che è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio – si sono precipitate le ambulanze del 118 e le pattuglie dei militari dell’Arma che sono state coordinate dal comando compagnia di Licata.

I tre feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove il diciottenne è stato, poco dopo, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ricomporre la frattura al ginocchio. Nessuno dei tre feriti è, per fortuna, in pericolo di vita. Gli altri due, sia la sessantenne che l’altro giovane, hanno riportato ferite lievi. Lungo la statale 576, già in passato “teatro” di altri incidenti stradali gravi, per ore ed ore, hanno lavorato i carabinieri che si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’impatto, ma anche e soprattutto della viabilità, scongiurando, di fatto, che si innescassero nuovi, ulteriori, incidenti. A ruota, i carabinieri si sono poi spostati in ospedale, ad Agrigento, per sincerarsi appunto sul quadro clinico dei tre feriti e acquisire i referti dei sanitari.