Perde il controllo dell'auto e finisce in un fosso: 31enne in ospedale

Perde il controllo della sua Ford Focus e finisce in un fosso. Un trentaduenne di Canicattì, alla guida dell’autovettura, è finito, a causa delle ferite riportate, all’ospedale “Barone Lombardo”. E’ accaduto poco dopo l’incidente stradale mortale, in cui ha perso la vita il trentunenne Angelo Pio La Mendola di Campobello di Licata, sempre lungo la strada statale 123, sempre in territorio di Naro. Le cause dell’ennesimo sinistro non sono risultate essere chiaro, cioè non s’è capito cosa o perché il trentaduenne canicattinese abbia perso all’improvviso il controllo della Ford Focus, nei pressi del distributore di benzina.

Scattato l’allarme, nella notte fra venerdì e ieri, lungo la statale 123 si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della stazione di Naro che sono coordinati dal comando compagnia di Licata. Facilitati i soccorsi del giovane che è stato appunto trasferito all’ospedale “Barone Lombardo”, i pompieri si sono occupati anche di rimettere su strada la vettura, mentre i militari dell’Arma di effettuati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale che, per fortuna, non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Il canicattinese, seppur ferito, non è risultato essere in pericolo di vita. Sono invece stabili le condizioni di salute del giovane che è rimasto ferito, ed è ricoverato all’ospedale di Licata, nell’incidente mortale verificatosi all'incrocio con via Peppino Impastato.