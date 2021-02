Travolge con l'auto un pensionato di 85 anni, arrestato automobilista

Omicidio stradale. L'automobilista settantaseienne di Camastra, M. B., che ha travolto ed ucciso il pensionato ottantacinquenne che stava camminando, stamattina, lungo la statale 410, è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari.

L'anziano, alla guida di una Seat Ibiza, stando a quanto è stato accertato dai militari dell'Arma della stazione di Naro che sono coordinati dal capitano Francesco Lucarelli della compagnia di Licata, non avrebbe rispettato i limiti di velocità. Di fatto, stava - stando all'accusa - procedendo a velocità sostenuta. Non è riuscito dunque ad arrestare la marcia ed ha investito il pensionato di 85 anni, residente a Palma di Montechiaro, che camminava lungo la strada statale 410: la Naro-Canicattì. Il ferito, Gaetano Inguanta, in gravissime condizioni, è stato trasferito, con elisoccorso del 118, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove è spirato.

Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Naro, hanno lavorato - per ore - i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì.