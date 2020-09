Incidente stradale sulla Naro-Camastra: due i feriti, uno trasferito a Caltanissetta

Incidente stradale lungo la statale 410, fra Naro e Camastra. L'impatto, verificatosi pochi minuti fa, è stato fra due auto: una Opel Corsa e una Opel Meriva. I due feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Ad essere caricato sull'elisoccorso del 118 che l'ha trasferito all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta è stato un uomo di Naro. Non dovrebbe essere, stando quanto trapela, in pericolo di vita.

L'altro conducente, un giovane di Camastra, risultato avere ferite più lievi è stato invece trasferito, in ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì.

Scattato l'allarme, lungo la statale 410 si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, l'ambulanza, i carabinieri della stazione di Naro e la polizia municipale. La dinamica dello scontro non è affatto chiara. Sono in corso i rilievi tecnici di rito per stabilire cosa abbia determinato l'incidente.