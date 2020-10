Tragico incidente a Magenta, muore un 18enne: era agrigentino

La sua moto è finita contro un palo, per lui non c’è stato nulla da fare. Tragedia nella notte in Lombardia, nel dettaglio a Magenta. Comune nel milanese.

A perdere la vita, per via di diverse ferite gravi, è stato Riccardo Bona , 18enne di Montallegro. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, si trovava a bordo della sua Kawasaki quando avrebbe perso il controllo della sua moto ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Le sue condizioni, apparse subito allarmanti, si sono aggravati pco dopo. A prendersi cura di lui i medici del Niguarda. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare.