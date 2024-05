Incidente mortale in pieno centro a Racalmuto: centauro 46enne si schianta contro un albero

Gravissimo incidente stradale pochi minuti fa in via Filippo Villa a Racalmuto. Per cause ancora in fase di accertamento una moto Ducati di grossa cilindrata ha infatti impattato violentemente contro un albero che si trovava a bordo strada.

Il mezzo a due ruote era condotto da un 46enne, Filippo La Bella, che è deceduto poco dopo l'impatto. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate: nell'impatto infatti il casco che indossava si sarebbe rotto. L'uomo, che svolgeva il mestiere di fisioterapista, lascia la moglie e due bambini.

Nel campo di calcio abbandonato del paese era anche atterrato l'elisoccorso per l'eventuale trasferimento in una struttura sanitaria. La Bella è giunto lì grazie all'intervento dei vigili urbani e dei carabinieri che hanno deviato il traffico per favorire il viaggio dell'ambulanza. Sono stati i paramedici del 118 che hanno tentando di salvare la vita del motociclista, purtroppo invano.

Su Racalmuto in questo momento è calato un silenzio irreale. I parenti della vittima hanno tutti raggiunto il campo di calcio insieme a chi conosceva e apprezzava il 46enne, descritto come un padre e un marito esemplare e un gran lavoratore. Il corpo è stato trasportato alla camera mortuaria del paese.

