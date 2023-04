Calciatore di 27 anni muore in un incidente, aveva giocato anche nel Racalmuto

"Con grande tristezza apprendiamo della morte del caro Kevin avvenuta sabato notte in un incidente stradale. Un ragazzo eccezionale, pieno di vita, con un grande sorriso. Averti avuto in squadra è stato un onore per tutti noi". Con queste parole l'Asd Lercara ha voluto omaggiare Kevin Dhorbul, il giovane calciatore deceduto a 27 anni dopo uno schianto avvenuto nella strada che collega Caltanissetta a San Cataldo.

Dhorbul aveva militato in diverse squadre siciliane come il Lercara e la Nissa ma anche Racalmuto e Marianopoli. Originario delle Isole Mautius, era nato a Caltanissetta e aveva intrapreso la carriera da calciatore da bambino. Si faceva chiamare sui social Kevin Prince, come l'ex centrocampista del Milan Boateng.

Il ragazzo, sbalzato violentemente dall'abitacolo, è stato trovato a circa 30 metri dall'auto che stava guidando. L'impatto è avvenuto con un'altra auto che procedeva in direzione opposta e a bordo della quale viaggiavano due persone. Quando la polizia e i soccorritori del 118 sono arrivati il 27enne era già morto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

(fonte: PalermoToday)