Incidente a Palermo: licatese investito da un'auto muore in ospedale dopo due settimane

Per due settimane la fiammella della speranza è rimasta accesa, ma negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate sino al tragico epilogo. Un uomo di 86 anni, Giuseppe Cammilleri, è morto al Trauma center di Villa Sofia dov'era stato ricoverato il 30 maggio scorso, a seguito di un incidente avvenuto in piazza San Francesco di Paola a Palermo, a pochi passi dal circolo ufficiali dell'Esercito. Indagata per omicidio stradale l'automobilista che l'avrebbe travolto, una donna di 36 anni che si trovava alla guida di una Lancia Y.

Secondo quanto ricostruito quel giorno dalla polizia municipale, Cammilleri - residente da tempo a Palermo ma originario di Licata, - era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. La donna al volante, nonostante la frenata della quale è rimasta traccia sull'asfalto, non è riuscita a evitare l'impatto. Dopo l'allarme lanciato al 118, l'anziano è stato soccorso e portato con un'ambulanza a Villa Sofia dove sono stati eseguiti i primi accertamenti.

I medici hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte, ma il suo quadro clinico, apparso delicato sin dal primo momento, è precipitato giorno dopo giorno sino al decesso avvenuto sabato. Gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, intervenuti nel luogo in cui è avvenuto l'incidente, hanno sequestrato il mezzo in attesa di aggiornamenti dall'ospedale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro costato la vita a Cammilleri. La salma dell'anziano è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.