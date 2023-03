Il caso

Il giudice non deposita la sentenza sul caso Chiara La Mendola, il sottosegretario alla Giustizia: "Fatto grave su cui ci saranno verifiche"

La ragazza è morta il 30 dicembre del 2013 a causa di un incidente stradale provocato da una buca per il quale sono stati condannati due dirigenti del Comune in primo grado e in appello: niente motivazioni dopo 2 anni e risarcimento "congelato"