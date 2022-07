L'incidente mortale sulla statale 115, auto ha tagliato la strada al motociclista?

Un’autovettura, di colore bianco, gli ha tagliato la strada, facendo una proibita inversione di marcia? E’ su questo, che non è un particolare di poco conto, che ieri sembrava concentrarsi l’attenzione, e l’attività investigativa, dei poliziotti della Stradale di Agrigento per spiegare le cause dell’incidente mortale che ha ucciso il sessantaseienne Alfonso Macannuco, natio di Agrigento e residente in Belgio.

L’incidente stradale si è verificatosi sulla statale 115, "Sud Occidentale Sicula", in territorio di Porto Empedocle.

L’emigrato era rientrato per un periodo di ferie. Avrebbero dovuto essere giorni di relax e spensieratezza nella sua terra. Purtroppo, ieri mattina appunto, la tragedia.

Spetterà proprio ai poliziotti della Stradale – che sono coordinati dal vice questore Andrea Morreale e dal suo vice: Onofrio Palilla - provare a ricostruire cosa abbia determinato l'incidente stradale che ha ucciso Alfonso Macannuco.

Sono stati ascoltati più testimoni. E a quanto pare, appunto, qualcuno – uno dei primi a lanciare l’Sos al 118 e al numero unico d’emergenza: il 112 – avrebbe segnalato la presenza di un’autovettura di colore bianco che, lasciandosi alle spalle la bretella dove sorge la stele in memoria del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, anziché procedere verso Porto Empedocle ha fatto una pericolosissima, e proibita, inversione di marcia. Le indagini per riuscire a rintracciare, ammesso che veramente vi sia stata un’inversione di marcia proibita, l’autovettura non si preannunciano naturalmente semplici e di rapida soluzione. Servirà del tempo, e magari dovranno essere riascoltati più testimoni, agli agenti della Stradale per mettere dei punti fermi nell’inchiesta. Intanto la salma dello sfortunato emigrato, così come anche la motocicletta, ieri, sono rimasti sotto sequestro.