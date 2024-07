L'incidente mortale di San Leone: stabile il 28enne ricoverato a Caltanissetta, resta gravissimo invece il 22enne che è al Civico

È ancora in gravissime condizioni e non è stato possibile, almeno per il momento, sottoporlo al necessario intervento di neurochirugia il ventiduenne di Favara che, subito dopo l'incidente stradale della notte fra sabato e domenica al viale Delle Dune di San Leone, è stato trasferito, in elisoccorso, dalla Rianimazione del "San Giovanni di Dio" a quella dell'ospedale Civico di Palermo. I medici del capoluogo stanno continuando a cercare di stabilizzare il ragazzo per sottoporlo poi appunto alla necessaria operazione. La prognosi sulla vita resta, dunque, purtroppo, ancora riservata.

Nel giorno dei funerali del trentaduenne Salvatore Barba, seconda giornata di lutto cittadino a Favara, sono tanti, anzi tantissimi, coloro che continuano a informarsi sul quadro clinico degli altri due giovani rimasti gravemente feriti. E lo fanno anche i medici della Terapia intensiva dell'ospedale di Agrigento che hanno fatto di tutto per salvare Salvatore Barba e il ventiduenne che è stato appunto spostato, dopo che era stato stabilizzato, a Palermo. Entrambi erano arrivati alla struttura sanitaria di contrada Consolida con delle drammatiche emorragie cerebrali.

Dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico anche il ventottenne, pure lui di Favara, che è stato trasferito dal Sant'Elia di Caltanissetta. Al giovane è stata diagnosticata la frattura della prima vertebra e dovrà essere operato Neurochirurgia dell'ospedale Nisseno. Il ragazzo, in questo caso, a parere dei medici, risulta essere stabile.

I carabinieri, che si stanno occupando dell'inchiesta sull'incidente mortale, verosimilmente cercheranno, non appena il quadro clinico lo consentirà, di sentire proprio quest'ultimo ragazzo per cercare di ricostruire la dinamica di quella che è stata un'autentica tragedia.

