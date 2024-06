L'incidente mortale di San Leone: due feriti in Rianimazione e il terzo verso il trasferimento a Caltanissetta

Sono in Rianimazione, entrambi intubati, e in gravissime condizioni, il ventiquattrenne e il trentaduenne che, durante la notte, sono rimasti coinvolti nell'incidente stradale di viale Delle Dune a San Leone. I medici hanno riscontrato, ad entrambi, una grave emorragia cerebrale. Il trentaduenne, poco dopo l'accesso in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è stato poi appunto trasferito in Terapia intensiva. I sanitari stanno cercando di fare di tutto per stabilizzarli e, di fatto, salvargli la vita.

Grave, ma non in pericolo di vita, anche il quadro clinico del ventottenne arrivato in codice giallo. Il ragazzo ha riportato la frattura di una vertebra principale. Si trova, al momento, ancora in pronto soccorso perché i medici hanno chiesto un consulto ai colleghi di Nerochirurgia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Un elisoccorso del 118, proveniente da Caltanissetta, è appena atterrato al "San Giovanni di Dio": probabile che il ventottenne possa venire trasferito nell'ospedale Nisseno per essere sottoposto ad un importante intervento chirurgico.

Tanto la vittima dell'incidente stradale, Salvatore Vetro di 20 anni, quanto i tre feriti sono tutti di Favara.

