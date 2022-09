L'incidente mortale sulla statale 115: il cane contro cui ha sbattuto il motociclista non aveva il microchip

Non aveva il microchip e dunque non era iscritto in nessuna anagrafe caninca, pertanto è stato considerato come un randagio, il cane contro il quale, lungo la strada statale 115, all’altezza del lago Gorgo, subito dopo Montallegro, si è scontrato il motociclista cinquantaduenne di Alessandria della Rocca. Alessandro Mulè, in sella alla sua Kawasaki 750, ha drammaticamente perso la vita, nella tarda serata di sabato, mentre guidava in direzione Sciacca.

I poliziotti della Stradale, coordinati dal vice questore Andrea Morreale, già durante la notte fra sabato e domenica, hanno verificato se l’animale avesse o meno, appunto, il microchip. E questo per appurare se, come sembrava, il cane fosse di proprietà privata e si fosse magari allontanato dal luogo dove doveva essere custodito. L’esito della verifica è stato però negativo. L’animale, ammesso che fosse di proprietà di qualcuno, non aveva il microchip e dunque non è risultato censito.

Ad avvisare i familiari di Alessandro Mulè, durante la notte: quella fra sabato e ieri, sono stati i carabinieri. Uno strazio anche per gli stessi rappresentanti delle forze dell’ordine comunicare la tragedia che si era, poco prima, consumata in territorio di Montallegro. La salma, ieri, risultava essere – come procedura esige – sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica di Agrigento. Nelle prossime ore, trattandosi di un incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, verrà restituita al dolore e alla disperazione dei familiari.